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Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ - РИА Новости, 21.07.2025
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14:19 21.07.2025 (обновлено: 14:42 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030408418.html
Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ
Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ - РИА Новости, 21.07.2025
Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:19:00+03:00
2025-07-21T14:42:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ.Согласно тексту указа, опубликованному в понедельник, "заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности".Указ подписан в соответствии с законом "О военном положении".
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ

Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России с разрешения ФСБ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Порт Санкт-Петербурга
 Порт Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ.
Согласно тексту указа, опубликованному в понедельник, "заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности".
Указ подписан в соответствии с законом "О военном положении".
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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