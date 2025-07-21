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Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ

Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ - РИА Новости, 21.07.2025

Суда из иностранных портов смогут швартоваться в России по согласию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:19:00+03:00

2025-07-21T14:19:00+03:00

2025-07-21T14:42:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты РФ судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ.Согласно тексту указа, опубликованному в понедельник, "заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности".Указ подписан в соответствии с законом "О военном положении".

https://ria.ru/20250713/baltika-2028837939.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире