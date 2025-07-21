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Корейские женщины-работники подпишут соглашение с "Союзом женщин России"
Корейские женщины-работники подпишут соглашение с "Союзом женщин России" - РИА Новости, 21.07.2025
Корейские женщины-работники подпишут соглашение с "Союзом женщин России"
"Делегация корейских женщин-работников" планирует подписать соглашение о сотрудничестве с "Союзом женщин России" в рамках дружественного визита, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:23:00+03:00
2025-07-21T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Делегация корейских женщин-работников" планирует подписать соглашение о сотрудничестве с "Союзом женщин России" в рамках дружественного визита, сообщили в российском союзе. Как рассказали в организации, с 21 по 27 июля в общероссийскую общественно-государственную организацию "Союз женщин России" с дружественным визитом прибывает "Делегация корейских женщин-работников". Во главе делегации - заведующий отделом по делам общественных организаций трудящихся Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Чон Сун. "В рамках дружественного визита запланировано подписание соглашения о сотрудничестве для дальнейшего развития дружественных отношений между общероссийской общественно-государственной организацией "Союз женщин России" в лице президента Екатерины Филипповны Лаховой и Социалистического Союза женщин Кореи в лице председателя организации товарища Чон Хян Сун. Союз женщин России и Социалистический Союз женщин Кореи являются старейшими организациями двух стран", - отметили в пресс-службе. "Союз женщин России" выразил уверенность, что сотрудничество с Социалистическим Союзом женщин Кореи станет важным шагом в укреплении дружбы и связей между Россией и КНДР.
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россия, кндр (северная корея), союз женщин россии, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Союз женщин России, В мире
Корейские женщины-работники подпишут соглашение с "Союзом женщин России"
Корейские женщины-работники подпишут договор с "Союзом женщин России"
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Делегация корейских женщин-работников" планирует подписать соглашение о сотрудничестве с "Союзом женщин России" в рамках дружественного визита, сообщили в российском союзе.
Как рассказали в организации, с 21 по 27 июля в общероссийскую общественно-государственную организацию "Союз женщин России" с дружественным визитом прибывает "Делегация корейских женщин-работников". Во главе делегации - заведующий отделом по делам общественных организаций трудящихся Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Чон Сун.
"В рамках дружественного визита запланировано подписание соглашения о сотрудничестве для дальнейшего развития дружественных отношений между общероссийской общественно-государственной организацией "Союз женщин России" в лице президента Екатерины Филипповны Лаховой и Социалистического Союза женщин Кореи в лице председателя организации товарища Чон Хян Сун. Союз женщин России и Социалистический Союз женщин Кореи являются старейшими организациями двух стран", - отметили в пресс-службе.
"Союз женщин России" выразил уверенность, что сотрудничество с Социалистическим Союзом женщин Кореи станет важным шагом в укреплении дружбы и связей между Россией и КНДР.