Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях
РФ и Абхазия продлили до 2030 года соглашение о социально-экономических связях
© Sputnik / Томас Тхайцук
Флаг Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин.
"В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития, укрепления инфраструктуры и расширения гуманитарных связей.
Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба.
"Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.