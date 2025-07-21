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Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях - РИА Новости, 21.07.2025
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18:54 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rossija-2030482449.html
Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях
Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях - РИА Новости, 21.07.2025
Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях
Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:54:00+03:00
2025-07-21T18:54:00+03:00
абхазия
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин. "В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития, укрепления инфраструктуры и расширения гуманитарных связей. Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба. "Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20250721/rossija-2030431101.html
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абхазия, россия, александр новак, бадра гунба, в мире
Абхазия, Россия, Александр Новак, Бадра Гунба, В мире
Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях

РФ и Абхазия продлили до 2030 года соглашение о социально-экономических связях

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФлаг Абхазии
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Флаг Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин.
"В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении.
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Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба.
"Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.
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