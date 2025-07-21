https://ria.ru/20250721/rossija-2030482449.html

Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях

Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях - РИА Новости, 21.07.2025

Россия и Абхазия продлили соглашение о социально-экономических связях

Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:54:00+03:00

2025-07-21T18:54:00+03:00

2025-07-21T18:54:00+03:00

абхазия

россия

александр новак

бадра гунба

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/43/1498434377_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_bae9055796b114f48d6c5b425e3f2bb9.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Абхазии Бадра Гунба в ходе переговоров в рамках XX заседания Российско-Абхазской межправкомиссии согласовали продление до 2030 года базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, что создаст основу для новой пятилетней программы, сообщил российский кабмин. "В ходе заседания стороны согласовали ряд важных решений. Среди них продолжение реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, продление базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве до 2030 года, что создаст основу для новой пятилетней программы на 2026-2030 годы. До конца года соглашение должно вступить в силу", - говорится в сообщении. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития, укрепления инфраструктуры и расширения гуманитарных связей. Российская делегация посетила в Абхазии ряд объектов, в числе которых Детская республиканская больница и международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба. "Также делегация посетила транспортно-логистический комплекс ООО "ТЭСиС". Проект по строительству контейнерного терминала в морском порту Очамчыры был реализован в рамках российской программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии. Как отметил Александр Новак, проект создаст новую логистическую инфраструктуру, которая позволит расширить экономические возможности республики", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20250721/rossija-2030431101.html

https://ria.ru/20250721/rossiya-2030429782.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, александр новак, бадра гунба, в мире