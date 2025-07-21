https://ria.ru/20250721/rospotrebnadzor-2030328667.html

В Роспотребнадзоре рассказали о вредных свойствах сухих завтраков

В Роспотребнадзоре рассказали о вредных свойствах сухих завтраков - РИА Новости, 21.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о вредных свойствах сухих завтраков

Сухие завтраки провоцируют быстрое привыкание к сладкому, а пакетированные фруктовые соки в процессе отжима лишаются клетчатки, это приводит к отсутствию... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:02:00+03:00

2025-07-21T03:02:00+03:00

2025-07-21T03:02:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сухие завтраки провоцируют быстрое привыкание к сладкому, а пакетированные фруктовые соки в процессе отжима лишаются клетчатки, это приводит к отсутствию ощущения сытости, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День вредной еды. "Сладкие газированные напитки любят многие, но они содержат большое количество добавленного сахара или искусственных подсластителей, таких как аспартам, избыток которого вреден для печени и может привести к накоплению жира", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что пицца зачастую состоит из рафинированного теста и переработанного мяса, что делает это блюдо высококалорийной и не самой полезной едой. "Пакетированные фруктовые соки кажутся полезными, но на самом деле могут содержать столько же сахара, сколько и сладкие газировки. Кроме того, в процессе отжима они лишаются клетчатки, что приводит к отсутствию ощущения сытости. В результате, выпивая фруктовый сок, вы недооцениваете количество потребляемого сахара", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что картофель фри и чипсы, которые готовят во фритюре, содержат высокое количество соли и трансжиров, лишая картофель его полезных свойств. "Сладкие сухие завтраки привлекают детей и взрослых своим вкусом, но состав таких хлопьев обычно больше похож на сахар, чем на полезный завтрак. Они не только не приносят никакой пользы, но и провоцируют быстрое привыкание к сладкому", - уточнили в пресс-службе. Конфеты и батончики за счет большого количества сахара и трансжиров легко съедаются, продолжили в ведомстве, поэтому контролировать их количество очень сложно. "Куриные наггетсы и другая еда в кляре также не безобидны: обжарка на высоких температурах приводит к образованию вредных соединений, что может спровоцировать воспаления в организме. В составе бургеров и хот-догов присутствуют избыточные количества сахара, соли и консервантов через заправки - такие как майонез и кетчуп", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250720/tort-2030220760.html

https://ria.ru/20250625/rospotrebnadzor-2025235715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)