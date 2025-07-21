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Мухаммеда Бин Салех Аль-Сада переизбрали председателем совдира "Роснефти" - РИА Новости, 21.07.2025
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12:45 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rosneft-2030392071.html
Мухаммеда Бин Салех Аль-Сада переизбрали председателем совдира "Роснефти"
Мухаммеда Бин Салех Аль-Сада переизбрали председателем совдира "Роснефти" - РИА Новости, 21.07.2025
Мухаммеда Бин Салех Аль-Сада переизбрали председателем совдира "Роснефти"
Мухаммед Бин Салех Аль-Сада переизбран третий год подряд председателем совета директоров "Роснефти" на первом заседании по итогам годового собрания акционеров,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:45:00+03:00
2025-07-21T12:45:00+03:00
катар
доха
персидский залив
роснефть
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мухаммед Бин Салех Аль-Сада переизбран третий год подряд председателем совета директоров "Роснефти" на первом заседании по итогам годового собрания акционеров, сообщила компания. "Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров. Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада. На заседании также сформирован состав и избраны председатели трех постоянно действующих комитетов совета директоров", - говорится в сообщении. Мухаммед Бин Салех Аль-Сада был впервые избран председателем совета директоров "Роснефти" в июне 2023 года. Он имеет более чем 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В настоящее время Аль-Сада является председателем попечительского совета Университета науки и технологии (Доха, Государство Катар), членом попечительского совета Международного Катарского фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, членом Консультативного комитета руководящего органа совета по сотрудничеству стран Персидского залива, а также заместителем председателя совета директоров Nesma Infrastructure &amp; Technology. В период c 2007 по 2011 годы Аль-Сада занимал пост государственного министра по делам энергетики и промышленности Катара, с 2011 по 2018 годы - министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum (ныне - QatarEnergy), отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250621/rosneft-2024463461.html
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катар, доха, персидский залив, роснефть, экономика
Катар, Доха, Персидский залив, Роснефть, Экономика
Мухаммеда Бин Салех Аль-Сада переизбрали председателем совдира "Роснефти"

Председателем совдира ПАО "НК "Роснефть" избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМухаммед Бин Салех Аль-Сада
Мухаммед Бин Салех Аль-Сада - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мухаммед Бин Салех Аль-Сада. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мухаммед Бин Салех Аль-Сада переизбран третий год подряд председателем совета директоров "Роснефти" на первом заседании по итогам годового собрания акционеров, сообщила компания.
"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров. Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада. На заседании также сформирован состав и избраны председатели трех постоянно действующих комитетов совета директоров", - говорится в сообщении.
Роснефть - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 10:51
Мухаммед Бин Салех Аль-Сада был впервые избран председателем совета директоров "Роснефти" в июне 2023 года. Он имеет более чем 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В настоящее время Аль-Сада является председателем попечительского совета Университета науки и технологии (Доха, Государство Катар), членом попечительского совета Международного Катарского фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, членом Консультативного комитета руководящего органа совета по сотрудничеству стран Персидского залива, а также заместителем председателя совета директоров Nesma Infrastructure & Technology.
В период c 2007 по 2011 годы Аль-Сада занимал пост государственного министра по делам энергетики и промышленности Катара, с 2011 по 2018 годы - министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum (ныне - QatarEnergy), отмечается в сообщении.
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