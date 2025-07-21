https://ria.ru/20250721/roskosmos-2030506902.html
"Роскосмос" опубликовал видео с циклоном, накрывший Москву дождем
"Роскосмос" опубликовал видео с циклоном, накрывший Москву дождем - РИА Новости, 21.07.2025
"Роскосмос" опубликовал видео с циклоном, накрывший Москву дождем
"Роскосмос" в своём Telegram-канале опубликовал видеоролик из космических снимков циклона, принесшего в Москву рекордный дождь. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:15:00+03:00
2025-07-21T22:15:00+03:00
2025-07-21T22:15:00+03:00
москва
татьяна позднякова
роскосмос
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Роскосмос" в своём Telegram-канале опубликовал видеоролик из космических снимков циклона, принесшего в Москву рекордный дождь. "Москву накрыло дождём: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня. Как сегодня выглядела из космоса непогода над столицей, зафиксировали наши спутники", - говорится в описании к видео. Отмечается, что были использованы снимки со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года, и местами в московском регионе выпало рекордное количество осадков.
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Циклон, накрывший Москву рекордным дождем
Циклон, накрывший Москву рекордным дождем
2025-07-21T22:15
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москва, татьяна позднякова, роскосмос, космос - риа наука
Москва, Татьяна Позднякова, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" опубликовал видео с циклоном, накрывший Москву дождем
"Роскосмос" показал из космоса циклон, накрывший Москву рекордным дождем