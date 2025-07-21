https://ria.ru/20250721/reysy-2030337946.html
Свыше 2,7 тысячи пассажиров в ДФО ожидают вылета задержанных рейсов
Свыше 2,7 тысячи пассажиров в ДФО ожидают вылета задержанных рейсов - РИА Новости, 21.07.2025
Свыше 2,7 тысячи пассажиров в ДФО ожидают вылета задержанных рейсов
Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:56:00+03:00
2025-07-21T06:56:00+03:00
2025-07-21T18:54:00+03:00
происшествия
владивосток
хабаровск
петропавловск-камчатский
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи пассажиров во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине ожидают вылета девяти рейсов, задержанных в связи с ограничениями в московских аэропортах, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты девять рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидает более 2,7 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении. Транспортные прокуроры контролируют обеспечение прав пассажиров и недопущение скопления людей в аэропортах. В зданиях аэровокзалов прокуроры проводят мобильные приемы пассажиров.
https://ria.ru/20250721/ogranicheniya-2030330463.html
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происшествия, владивосток, хабаровск, петропавловск-камчатский, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Дальневосточная транспортная прокуратура
Свыше 2,7 тысячи пассажиров в ДФО ожидают вылета задержанных рейсов
Свыше 2,7 тысячи пассажиров в ДФО ожидают вылета задержанных рейсов в Москву