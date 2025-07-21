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"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик
"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик - РИА Новости, 21.07.2025
"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург – Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:53:00+03:00
2025-07-21T14:53:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург – Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика. "Уральские авиалинии" расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург", – говорится в релизе в Telegram-канале авиакомпании. Отмечается, что полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам, а расписание и стоимость авиабилетов можно посмотреть на сайте авиакомпании. Ранее перевозчик сообщал, что с 24 июля открываются рейсы из Москвы в Геленджик.
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Екатеринбург, Уральские авиалинии, Геленджик, Москва, Общество
"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик
"Уральские авиалинии" с 5 августа запустят рейсы из Екатеринбурга в Геленджик