https://ria.ru/20250721/raund-2030504849.html

Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины

Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025

Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 21.07.2025

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве."24-25 июля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

https://ria.ru/20250721/peregovory-2030400661.html

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