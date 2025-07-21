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Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
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21:49 21.07.2025 (обновлено: 21:56 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/raund-2030504849.html
Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины
Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:49:00+03:00
2025-07-21T21:56:00+03:00
россия
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве."24-25 июля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
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россия, украина, москва, в мире
Россия, Украина, Москва, В мире
Источник назвал даты нового раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве.
«
"24-25 июля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней
Вчера, 08:00
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Сегодня источник в Москве сообщил РИА Новости, что на новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией, заявили в Раде
Вчера, 13:36
 
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