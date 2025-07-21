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Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма - РИА Новости, 21.07.2025
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03:18 21.07.2025 (обновлено: 04:54 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rastenie-2030325041.html
Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма
Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма - РИА Новости, 21.07.2025
Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма
За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность. Об этом агентству РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:18:00+03:00
2025-07-21T04:54:00+03:00
россия
ваге рыбченко
дача
дача
общество
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.Запрещено культивировать мак снотворный и другие виды рода Papaver, содержащие наркотические средства.Нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Возможен штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Если же садовод вырастил от десяти растений и больше, то его ждет уголовное ответственность по статье 231 УК. Она предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, или обязательные свободы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.За выращивание мака в особо крупном размере (от 200 растений) наказание будет строже – лишение свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без него.При этом эксперт пояснил, что если вид мака не относится к наркотическим, выращивать его на участке можно.
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россия, ваге рыбченко, дача, дача, общество
Россия, Ваге Рыбченко, Дача, дача, Общество
Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма

Юрист Рыбченко: дачникам грозит штраф за выращивание некоторых видов маков

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина поливает растения в жаркий день
Женщина поливает растения в жаркий день - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Женщина поливает растения в жаркий день. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Запрещено культивировать мак снотворный и другие виды рода Papaver, содержащие наркотические средства.
Нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Возможен штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Если же садовод вырастил от десяти растений и больше, то его ждет уголовное ответственность по статье 231 УК. Она предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, или обязательные свободы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
За выращивание мака в особо крупном размере (от 200 растений) наказание будет строже – лишение свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без него.
При этом эксперт пояснил, что если вид мака не относится к наркотическим, выращивать его на участке можно.
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Дачников оповестили о штрафе за "неправильные" кусты и деревья
11 июля, 02:17
 
РоссияВаге РыбченкоДачадачаОбщество
 
 
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