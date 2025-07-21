https://ria.ru/20250721/rastenie-2030325041.html

Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма

Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма - РИА Новости, 21.07.2025

Дачникам рассказали, за выращивание какого растения грозит тюрьма

За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность. Об этом агентству РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:18:00+03:00

2025-07-21T03:18:00+03:00

2025-07-21T04:54:00+03:00

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ваге рыбченко

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.Запрещено культивировать мак снотворный и другие виды рода Papaver, содержащие наркотические средства.Нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Возможен штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Если же садовод вырастил от десяти растений и больше, то его ждет уголовное ответственность по статье 231 УК. Она предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, или обязательные свободы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.За выращивание мака в особо крупном размере (от 200 растений) наказание будет строже – лишение свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без него.При этом эксперт пояснил, что если вид мака не относится к наркотическим, выращивать его на участке можно.

https://ria.ru/20250711/kusty-2028470757.html

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россия, ваге рыбченко, дача, дача, общество