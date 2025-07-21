https://ria.ru/20250721/raspisanie-2030433985.html
В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию
В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию - РИА Новости, 21.07.2025
В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:00:00+03:00
2025-07-21T16:00:00+03:00
2025-07-21T16:09:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания."Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника (22 июля). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250721/samolet-2030433759.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию
Росавиация: "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника