https://ria.ru/20250721/raspisanie-2030433985.html

В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию

В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию - РИА Новости, 21.07.2025

В Росавиации рассказали, когда авиакомпании вернутся к расписанию

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:00:00+03:00

2025-07-21T16:00:00+03:00

2025-07-21T16:09:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника, другие авиаперевозчики - до конца понедельника, сообщила Росавиация.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания."Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника (22 июля). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250721/samolet-2030433759.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот