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В Раде допустили создание мобильных военкоматов
В Раде допустили создание мобильных военкоматов - РИА Новости, 21.07.2025
В Раде допустили создание мобильных военкоматов
Военкоматы на Украине могут стать мобильными, считает депутат Верховной рады Федор Вениславский. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:22:00+03:00
2025-07-21T15:22:00+03:00
2025-07-21T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кременчуг
полтавская область
федор вениславский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военкоматы на Украине могут стать мобильными, считает депутат Верховной рады Федор Вениславский. "С точки зрения нормативно-правового обеспечения проблемы не вижу. В законе не предусмотрено, что ТЦК (военкоматы – ред.) должны находиться в четко определенных местах, учитывая целенаправленные удары… Думаю, что мобильные ТЦК на уровне нормативно-правовых актов могут быть согласованы или кабмином, или командованием ВСУ, имеют право на существование", - сказал Вениславский на брифинге, который проводил Media Center Ukraine. В июле 2025 года сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в течение недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Боб" заявлял РИА Новости, что удары по военкоматам на Украине снизят число случаев насильственной мобилизации.
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украина, кременчуг, полтавская область, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременчуг, Полтавская область, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде допустили создание мобильных военкоматов
Депутат Рады Вениславский: военкоматы на Украине могут стать мобильными