https://ria.ru/20250721/rada-2030427675.html

В Раде допустили создание мобильных военкоматов

В Раде допустили создание мобильных военкоматов - РИА Новости, 21.07.2025

В Раде допустили создание мобильных военкоматов

Военкоматы на Украине могут стать мобильными, считает депутат Верховной рады Федор Вениславский. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:22:00+03:00

2025-07-21T15:22:00+03:00

2025-07-21T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

кременчуг

полтавская область

федор вениславский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военкоматы на Украине могут стать мобильными, считает депутат Верховной рады Федор Вениславский. "С точки зрения нормативно-правового обеспечения проблемы не вижу. В законе не предусмотрено, что ТЦК (военкоматы – ред.) должны находиться в четко определенных местах, учитывая целенаправленные удары… Думаю, что мобильные ТЦК на уровне нормативно-правовых актов могут быть согласованы или кабмином, или командованием ВСУ, имеют право на существование", - сказал Вениславский на брифинге, который проводил Media Center Ukraine. В июле 2025 года сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в течение недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Боб" заявлял РИА Новости, что удары по военкоматам на Украине снизят число случаев насильственной мобилизации.

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

украина

кременчуг

полтавская область

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украина, кременчуг, полтавская область, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины