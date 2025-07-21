https://ria.ru/20250721/rada-2030405720.html

В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро

В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро - РИА Новости, 21.07.2025

В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро

Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:04:00+03:00

2025-07-21T14:04:00+03:00

2025-07-21T14:04:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

алексей гончаренко

анатолий шарий

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. "Заинтересованность СБУ в НАБУ появилась после дела Чернышева. Помните, когда бывший министр единства не хотел возвращаться в Украину? Именно тогда с ОП (офиса Зеленского – ред.) давили на НАБУ, чтобы отозвать подозрение Чернышеву. Но его все-таки предъявили. И как ответ-дело против сотрудников НАБУ. Зеленский уже давно пытается уничтожить независимость НАБУ. И сейчас он, фактически, очень близок к этому", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, в Раде ходят слухи, что со стороны властей будет попытка ликвидировать или перезапустить НАБУ. Украинский блогер Анатолий Шарий ранее утверждал, что внутри команды Владимира Зеленского произошел раскол, система власти на Украине находится "на грани" из-за дела против Чернышова, подозреваемого в коррупции. По его словам, после предъявления обвинения вице-премьеру, Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли или забрали его у Национального антикоррупционного бюро Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250620/chernyshov-2024184052.html

https://ria.ru/20250619/deputat-2023846915.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины