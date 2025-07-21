Рейтинг@Mail.ru
В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rada-2030405720.html
В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро
В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро - РИА Новости, 21.07.2025
В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро
Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:04:00+03:00
2025-07-21T14:04:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
алексей гончаренко
анатолий шарий
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_15d0bc1fc4784e55640d121bae7cb854.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. "Заинтересованность СБУ в НАБУ появилась после дела Чернышева. Помните, когда бывший министр единства не хотел возвращаться в Украину? Именно тогда с ОП (офиса Зеленского – ред.) давили на НАБУ, чтобы отозвать подозрение Чернышеву. Но его все-таки предъявили. И как ответ-дело против сотрудников НАБУ. Зеленский уже давно пытается уничтожить независимость НАБУ. И сейчас он, фактически, очень близок к этому", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, в Раде ходят слухи, что со стороны властей будет попытка ликвидировать или перезапустить НАБУ. Украинский блогер Анатолий Шарий ранее утверждал, что внутри команды Владимира Зеленского произошел раскол, система власти на Украине находится "на грани" из-за дела против Чернышова, подозреваемого в коррупции. По его словам, после предъявления обвинения вице-премьеру, Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли или забрали его у Национального антикоррупционного бюро Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250620/chernyshov-2024184052.html
https://ria.ru/20250619/deputat-2023846915.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a9a5604db588751a2bb93ce0f36fa6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Раде объяснили обыски в Национальном антикоррупционном бюро

Гончаренко: обыски в НАБУ являются ответом на дело против Чернышова

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Алексей Чернышев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Раде высказались после побега вице-премьера с Украины
20 июня, 12:34
"Заинтересованность СБУ в НАБУ появилась после дела Чернышева. Помните, когда бывший министр единства не хотел возвращаться в Украину? Именно тогда с ОП (офиса Зеленского – ред.) давили на НАБУ, чтобы отозвать подозрение Чернышеву. Но его все-таки предъявили. И как ответ-дело против сотрудников НАБУ. Зеленский уже давно пытается уничтожить независимость НАБУ. И сейчас он, фактически, очень близок к этому", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, в Раде ходят слухи, что со стороны властей будет попытка ликвидировать или перезапустить НАБУ.
Украинский блогер Анатолий Шарий ранее утверждал, что внутри команды Владимира Зеленского произошел раскол, система власти на Украине находится "на грани" из-за дела против Чернышова, подозреваемого в коррупции. По его словам, после предъявления обвинения вице-премьеру, Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли или забрали его у Национального антикоррупционного бюро Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину
19 июня, 11:44
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоАнатолий ШарийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала