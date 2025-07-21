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ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 21.07.2025 (обновлено: 17:01 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pvo--2030437389.html
ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией
ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе пять над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:17:00+03:00
2025-07-21T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
смоленская область
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе пять над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны. &quot;Пять — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, удалось уничтожить:Ранее в понедельник российская ПВО уничтожила 14 дронов противника над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями. Прошедшей ночью военные сбили над российскими регионами 74 беспилотника.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
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безопасность, россия, брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, смоленская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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ПВО России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе пять над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны.
«

"Пять — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", — говорится в публикации.

Кроме того, удалось уничтожить:
Ранее в понедельник российская ПВО уничтожила 14 дронов противника над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями. Прошедшей ночью военные сбили над российскими регионами 74 беспилотника.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калужская областьСмоленская областьВооруженные силы Украины
 
 
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