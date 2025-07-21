https://ria.ru/20250721/pvo--2030437389.html

ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией

ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 21.07.2025

ПВО сбила 19 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе пять над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:17:00+03:00

2025-07-21T16:17:00+03:00

2025-07-21T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

калужская область

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе пять над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны. "Пять — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", — говорится в публикации.Кроме того, удалось уничтожить:Ранее в понедельник российская ПВО уничтожила 14 дронов противника над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями. Прошедшей ночью военные сбили над российскими регионами 74 беспилотника.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

орловская область

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