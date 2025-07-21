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Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025
Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:27:00+03:00
2025-07-21T08:27:00+03:00
2025-07-21T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны."Двадцать три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву", — заявили в ведомстве.Кроме того, удалось уничтожить:
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Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника
ПВО сбила ночью 74 украинских БПЛА над Россией