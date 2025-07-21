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Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 21.07.2025 (обновлено: 09:08 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pvo--2030343734.html
Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025
Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:27:00+03:00
2025-07-21T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
ростовская область
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны."Двадцать три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву", — заявили в ведомстве.Кроме того, удалось уничтожить:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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москва, россия, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, ростовская область, московская область (подмосковье), брянская область, тульская область, липецкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Ростовская область, Московская область (Подмосковье), Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника

ПВО сбила ночью 74 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитно-ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитно-ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитно-ракетным комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны.
"Двадцать три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву", — заявили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, удалось уничтожить:
  • 14 дронов — в Курской области;
  • 12 БПЛА — над территорией Ростовской области;
  • по десять беспилотников — в небе над Брянской и Калужской областями;
  • четыре дрона — над Тульской областью;
  • один — в Липецкой области.
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