https://ria.ru/20250721/pvo--2030343734.html

Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника

Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025

Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских беспилотника

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:27:00+03:00

2025-07-21T08:27:00+03:00

2025-07-21T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 74 беспилотника, сообщили в Минобороны."Двадцать три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву", — заявили в ведомстве.Кроме того, удалось уничтожить:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html

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2025

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