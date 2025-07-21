https://ria.ru/20250721/putin-2030448093.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам - РИА Новости, 21.07.2025
Путин присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам из Псковской, Ростовской областей и Карелии, соответствующий указ был опубликован в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:58:00+03:00
2025-07-21T16:58:00+03:00
2025-07-21T16:58:00+03:00
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красноярский край
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам из Псковской, Ростовской областей и Карелии, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Васильевой Татьяне Александровне, Псковская область, Осяк Надежде Алексеевне, Ростовская область, Филипповой Людмиле Владимировне, Республика Карелия", - сообщается в указе. Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены семьи Гопаненко (Ярославская область), Михайловых (Удмуртия), Надейкиных (Московская область), Ошиных (Красноярский край), Первушиных (Свердловская область), Тхагалеговых (Кабардино-Балкария), Чеботаревых (Воронежская область), Черныговых (Иркутская область). Еще восемь семей из Татарстана, Московской области, Калужской области, Вологодской области, Красноярского края, Крыма и Москвы удостоены медали ордена "Родительская слава".
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общество, ростовская область, московская область (подмосковье), красноярский край, владимир путин
Общество, Ростовская область, Московская область (Подмосковье), Красноярский край, Владимир Путин
Путин присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" 3 россиянкам из двух областей и Карелии