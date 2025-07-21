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Путин присвоил почетные наименования двум подразделениям ВС России - РИА Новости, 21.07.2025
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14:39 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/putin-2030413335.html
Путин присвоил почетные наименования двум подразделениям ВС России
Путин присвоил почетные наименования двум подразделениям ВС России - РИА Новости, 21.07.2025
Путин присвоил почетные наименования двум подразделениям ВС России
Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку и 227-й артиллерийской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:39:00+03:00
2025-07-21T14:39:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку и 227-й артиллерийской бригаде, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 1488-й гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 227-й артиллерийской бригаде. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 227-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 227-я гвардейская артиллерийская бригада", - говорится в указе. Данные документы вступают в силу со дня подписания, 21 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250717/putin-2029787206.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил почетные наименования двум подразделениям ВС России

Путин присвоил почетные наименования двум подразделениям ВС России за героизм

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетные наименования 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку и 227-й артиллерийской бригаде, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 1488-й гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин присвоил звание Героя труда красноярскому аппаратчику-гидрометаллургу
17 июля, 19:51
Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 227-й артиллерийской бригаде.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 227-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 227-я гвардейская артиллерийская бригада", - говорится в указе.
Данные документы вступают в силу со дня подписания, 21 июля 2025 года.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова
6 июля, 09:44
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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