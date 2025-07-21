Рейтинг@Mail.ru
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/putin-2030411982.html
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:35:00+03:00
2025-07-21T14:35:00+03:00
безопасность
россия
александр бречалов
владимир путин
воткинский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030403988_149:0:2831:1509_1920x0_80_0_0_8c2f835dcc90ca2c7f91cedd460723b1.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения. В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. Бречалов поблагодарил Путина за внимание и отношение к труду сотрудников оборонной отрасли республики, отметив, что в Удмуртии были удостоены ордена Российской Федерации "За доблестный труд" Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы". "Оборонный комплекс имеет существенную долю и ВРП (валовой региональный продукт), и в налогах. Но что очень важно, хочется заметить, что они не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Бречалов. "Двадцать два процента – это уже прилично. Это хорошо", - оценил Путин. Бречалов в свою очередь уточнил, что при возросших нагрузках ОПК и трудностях с кадрами предприятия Удмуртии все равно выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
https://ria.ru/20250612/orden-2022499000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030403988_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5b7ab28db1244df4a87838c44324a227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, александр бречалов, владимир путин, воткинский завод
Безопасность, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Воткинский завод
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК

Глава Удмуртии Бречалов: предприятия ОПК работают над увеличением производства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. Бречалов поблагодарил Путина за внимание и отношение к труду сотрудников оборонной отрасли республики, отметив, что в Удмуртии были удостоены ордена Российской Федерации "За доблестный труд" Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы".
"Оборонный комплекс имеет существенную долю и ВРП (валовой региональный продукт), и в налогах. Но что очень важно, хочется заметить, что они не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Бречалов.
"Двадцать два процента – это уже прилично. Это хорошо", - оценил Путин.
Бречалов в свою очередь уточнил, что при возросших нагрузках ОПК и трудностях с кадрами предприятия Удмуртии все равно выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
Секретарь генсовета партии Единая Россия Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода Купол Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии
12 июня, 15:10
 
БезопасностьРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинВоткинский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала