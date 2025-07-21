https://ria.ru/20250721/putin-2030411982.html
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:35:00+03:00
2025-07-21T14:35:00+03:00
2025-07-21T14:35:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения. В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. Бречалов поблагодарил Путина за внимание и отношение к труду сотрудников оборонной отрасли республики, отметив, что в Удмуртии были удостоены ордена Российской Федерации "За доблестный труд" Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы". "Оборонный комплекс имеет существенную долю и ВРП (валовой региональный продукт), и в налогах. Но что очень важно, хочется заметить, что они не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Бречалов. "Двадцать два процента – это уже прилично. Это хорошо", - оценил Путин. Бречалов в свою очередь уточнил, что при возросших нагрузках ОПК и трудностях с кадрами предприятия Удмуртии все равно выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
https://ria.ru/20250612/orden-2022499000.html
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безопасность, россия, александр бречалов, владимир путин, воткинский завод
Безопасность, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Воткинский завод
Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК
Глава Удмуртии Бречалов: предприятия ОПК работают над увеличением производства
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
В понедельник президент России
принял с докладом главу Удмуртии. Бречалов
поблагодарил Путина
за внимание и отношение к труду сотрудников оборонной отрасли республики, отметив, что в Удмуртии были удостоены ордена Российской Федерации "За доблестный труд" Воткинский завод
, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы".
"Оборонный комплекс имеет существенную долю и ВРП (валовой региональный продукт), и в налогах. Но что очень важно, хочется заметить, что они не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Бречалов.
"Двадцать два процента – это уже прилично. Это хорошо", - оценил Путин.
Бречалов в свою очередь уточнил, что при возросших нагрузках ОПК и трудностях с кадрами предприятия Удмуртии все равно выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.