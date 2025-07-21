https://ria.ru/20250721/putin-2030411136.html

Бречалов доложил Путину о развитии Удмуртии

Бречалов доложил Путину о развитии Удмуртии - РИА Новости, 21.07.2025

Бречалов доложил Путину о развитии Удмуртии

Президент России Владимир Путин принял с докладом главу Удмуртии Александра Бречалова. Во время встречи они обсудили социальные и экономические вопросы, а также РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:30:00+03:00

2025-07-21T14:30:00+03:00

2025-07-21T23:58:00+03:00

александр бречалов

владимир путин

общество

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял с докладом главу Удмуртии Александра Бречалова. Во время встречи они обсудили социальные и экономические вопросы, а также работу предприятий ОПК. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Работа предприятий ОПКГлава региона обратил внимание на работу ОПК, в том числе заметил, что оборонные предприятия не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения."Двадцать два процента — это уже прилично. Это хорошо", — прокомментировал Путин показатели.Бречалов добавил, что такие цифры по производству гражданской продукции были достигнуты, несмотря на возросший ОПК и "трудности с кадрами".Глава региона отметил, что предприятия ОПК также занимают существенную долю в валовом региональном продукте и в налогах. Он уточнил, что при возросших нагрузках на отрасль и трудностях с кадрами предприятия Удмуртии все равно выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначенияСистема здравоохранения и образованияПомимо этого, Бречалов доложил о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, амбулаторий, а также об обновлении скорой помощи."Скорая помощь. Пока не хватает специалистов. 5,5 на десять тысяч жителей — маловато". <...> Это чуть пониже, чем в среднем по стране. Обратите внимание", — указал Путин.В свою очередь, глава республики ответил, что в малых городах есть проблема с кадрами по узким специальностям.Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость строительства большего числа современных школ в Ижевске. По его словам, пока их количество недостаточно.РождаемостьБречалов доложил, что коэффициент рождаемости в республике сегодня составляет 1,39. По его словам, это чуть выше, чем в ПФО, но ниже, чем в среднем по России. Глава региона добавил, что к 2030 году этот показатель должен составлять 1,6."Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. <...> Даже и к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть", — сказал Путин.Бречалов согласился с президентом.ЭкспортВо время беседы глава Удмуртии рассказал, что предприниматели из республики осваивают новые рынки для экспорта."В два раза увеличился экспорт по сравнению с 2023 годом? Очень хорошо. Это за счет каких продуктов?" — спросил Путин.Бречалов пояснил, что, к примеру, предприниматели из Удмуртии поставляют в больших объемах сухое молоко в Африку, "открыли для себя" Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. Глава региона также добавил, что бизнес чувствует поддержку со стороны федерального правительства.

https://ria.ru/20250411/patrony-2010770375.html

https://ria.ru/20250716/putin-2029544046.html

https://ria.ru/20250605/brechalov-2021142201.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым 2025-07-21T14:30 true PT1M55S

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александр бречалов, владимир путин, общество, удмуртская республика (удмуртия)