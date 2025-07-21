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Путин отметил рост экспорта из Удмуртии по сравнению с 2023 годом
Путин отметил рост экспорта из Удмуртии по сравнению с 2023 годом - РИА Новости, 21.07.2025
Путин отметил рост экспорта из Удмуртии по сравнению с 2023 годом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двухкратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:26:00+03:00
2025-07-21T14:26:00+03:00
2025-07-21T14:26:00+03:00
экономика
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александр бречалов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил двухкратный рост экспорта из республики по сравнению с 2023 годом. Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле. В ходе беседы глава Удмуртии рассказал, что предприниматели из республики осваивают новые рынки для экспорта. "В два раза увеличился экспорт по сравнению с 2023 годом?" - заметил Путин. "Очень хорошо. Это за счет каких продуктов?" - добавил президент РФ. Бречалов пояснил, что, к примеру, предприниматели из Удмуртии поставляют в больших объемах сухое молоко в Африку, "открыли для себя" Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. Глава Удмуртии также сообщил, что бизнес чувствует поддержку со стороны федерального правительства.
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экономика, россия, александр бречалов, владимир путин
Экономика, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин
Путин отметил рост экспорта из Удмуртии по сравнению с 2023 годом
Путин отметил двухкратный рост экспорта из Удмуртии по сравнению с 2023 годом