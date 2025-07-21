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Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников
Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников - РИА Новости, 21.07.2025
Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников
Президент России Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи в республике. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:18:00+03:00
2025-07-21T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи в республике. Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле, в ходе которой обсуждалось в том числе развитие медицины в Удмуртии. Бречалов доложил о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, амбулаторий, а также об обновлении скорой помощи. "Скорая помощь. Пока не хватает специалистов. 5,5 на 10 тысяч жителей - маловато", - отметил Путин. Бречалов ответил, что в малых городах есть проблема с кадрами по узким специальностям. "Вообще, работников скорой помощи - там у вас 5,5. Это чуть пониже, чем в среднем по стране. Обратите внимание", - добавил Путин.
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россия, александр бречалов, владимир путин, общество
Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Общество
Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников
Путин поручил Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи