https://ria.ru/20250721/putin-2030408089.html

Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников

Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников - РИА Новости, 21.07.2025

Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников

Президент России Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи в республике. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:18:00+03:00

2025-07-21T14:18:00+03:00

2025-07-21T14:18:00+03:00

россия

александр бречалов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи в республике. Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле, в ходе которой обсуждалось в том числе развитие медицины в Удмуртии. Бречалов доложил о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, амбулаторий, а также об обновлении скорой помощи. "Скорая помощь. Пока не хватает специалистов. 5,5 на 10 тысяч жителей - маловато", - отметил Путин. Бречалов ответил, что в малых городах есть проблема с кадрами по узким специальностям. "Вообще, работников скорой помощи - там у вас 5,5. Это чуть пониже, чем в среднем по стране. Обратите внимание", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250706/vrachi-2027491170.html

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россия, александр бречалов, владимир путин, общество