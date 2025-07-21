https://ria.ru/20250721/putin-2030407622.html

Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии

Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии - РИА Новости, 21.07.2025

Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии

Президент России оценил показатели производства продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях в Удмуртии. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:15:00+03:00

2025-07-21T14:15:00+03:00

2025-07-21T14:15:00+03:00

экономика

удмуртская республика (удмуртия)

россия

александр бречалов

воткинский завод

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России оценил показатели производства продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях в Удмуртии. Путин в понедельник принял с докладом главу Удмуртской республики Александра Бречалова. В ходе доклада глава региона обратил внимание на работу ОПК, в том числе заметил, что оборонные предприятия не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения. "Двадцать два процента - это уже прилично. Это хорошо", - прокомментировал Путин показатели. Бречалов добавил, что подобные показатели по производству гражданской продукции были достигнуты, несмотря на возросший ОПК и "трудности с кадрами". В Удмуртской республики работает ряд предприятий ОПК, в том числе Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы", удостоенные ордена Российской Федерации "За доблестный труд".

https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html

удмуртская республика (удмуртия)

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экономика, удмуртская республика (удмуртия), россия, александр бречалов, воткинский завод