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Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии - РИА Новости, 21.07.2025
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14:15 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/putin-2030407622.html
Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии
Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии - РИА Новости, 21.07.2025
Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии
Президент России оценил показатели производства продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях в Удмуртии. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:15:00+03:00
2025-07-21T14:15:00+03:00
экономика
удмуртская республика (удмуртия)
россия
александр бречалов
воткинский завод
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России оценил показатели производства продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях в Удмуртии. Путин в понедельник принял с докладом главу Удмуртской республики Александра Бречалова. В ходе доклада глава региона обратил внимание на работу ОПК, в том числе заметил, что оборонные предприятия не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения. "Двадцать два процента - это уже прилично. Это хорошо", - прокомментировал Путин показатели. Бречалов добавил, что подобные показатели по производству гражданской продукции были достигнуты, несмотря на возросший ОПК и "трудности с кадрами". В Удмуртской республики работает ряд предприятий ОПК, в том числе Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы", удостоенные ордена Российской Федерации "За доблестный труд".
https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html
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экономика, удмуртская республика (удмуртия), россия, александр бречалов, воткинский завод
Экономика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Александр Бречалов, Воткинский завод
Путин оценил показатели производства на оборонных предприятиях в Удмуртии

Путин оценил показатели производства гражданской продукции на ОПК в Удмуртии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Бречалов
Владимир Путин и Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Александр Бречалов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России оценил показатели производства продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях в Удмуртии.
Путин в понедельник принял с докладом главу Удмуртской республики Александра Бречалова. В ходе доклада глава региона обратил внимание на работу ОПК, в том числе заметил, что оборонные предприятия не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения.
"Двадцать два процента - это уже прилично. Это хорошо", - прокомментировал Путин показатели.
Бречалов добавил, что подобные показатели по производству гражданской продукции были достигнуты, несмотря на возросший ОПК и "трудности с кадрами".
В Удмуртской республики работает ряд предприятий ОПК, в том числе Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы", удостоенные ордена Российской Федерации "За доблестный труд".
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ЭкономикаУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияАлександр БречаловВоткинский завод
 
 
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