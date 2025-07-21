https://ria.ru/20250721/putin-2030397169.html

Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков

Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2025

Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:14:00+03:00

2025-07-21T13:14:00+03:00

2025-07-21T13:14:00+03:00

политика

удмуртская республика (удмуртия)

россия

владимир путин

александр бречалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова. "Сегодня будет у Путина с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250720/putin-2030259458.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, удмуртская республика (удмуртия), россия, владимир путин, александр бречалов