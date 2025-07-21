https://ria.ru/20250721/putin-2030397169.html
Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков
Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2025
Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:14:00+03:00
2025-07-21T13:14:00+03:00
2025-07-21T13:14:00+03:00
политика
удмуртская республика (удмуртия)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова. "Сегодня будет у Путина с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250720/putin-2030259458.html
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политика, удмуртская республика (удмуртия), россия, владимир путин, александр бречалов
Политика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Владимир Путин, Александр Бречалов
Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии, заявил Песков
Песков: Путин в понедельник примет с докладом главу Удмуртии Бречалова