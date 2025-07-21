https://ria.ru/20250721/pushilin-2030506727.html

Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 21.07.2025

Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска в понедельник шесть раз атаковали территорию ДНР, использовав ствольную артиллерию и ударные беспилотники, пострадал один человек, сообщил... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T22:14:00+03:00

2025-07-21T22:14:00+03:00

2025-07-21T22:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник шесть раз атаковали территорию ДНР, использовав ствольную артиллерию и ударные беспилотники, пострадал один человек, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что ВСУ атаковали автобус в жилмассиве "Комсомолец", в результате атаки пострадал водитель автобуса. Пушилин уточнил, что мужчина получил ранения средней степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его данным, при атаках ВСУ на республику повреждения получили жилой дом и автобус. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250511/gorlovka-2016386268.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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украина, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия