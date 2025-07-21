https://ria.ru/20250721/pushilin-2030506727.html
Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска в понедельник шесть раз атаковали территорию ДНР, использовав ствольную артиллерию и ударные беспилотники, пострадал один человек, сообщил... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:14:00+03:00
2025-07-21T22:14:00+03:00
2025-07-21T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник шесть раз атаковали территорию ДНР, использовав ствольную артиллерию и ударные беспилотники, пострадал один человек, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что ВСУ атаковали автобус в жилмассиве "Комсомолец", в результате атаки пострадал водитель автобуса. Пушилин уточнил, что мужчина получил ранения средней степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его данным, при атаках ВСУ на республику повреждения получили жилой дом и автобус. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250511/gorlovka-2016386268.html
украина
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР
Пушилин: украинские войска за сутки шесть раз атаковали территорию ДНР