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"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 21.07.2025
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14:48 21.07.2025 (обновлено: 17:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/prizyv-2030415073.html
"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России
"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 21.07.2025
"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России
Североатлантическому альянсу нужно немедленно договориться с Россией, пока условия для него не стали хуже, предупредил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:48:00+03:00
2025-07-21T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Североатлантическому альянсу нужно немедленно договориться с Россией, пока условия для него не стали хуже, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже", — указал он.Эксперт также отметил, что Россия одолевает украинских военных с помощью беспилотников.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил Москве провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости эту информацию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250720/putin-2030279913.html
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В мире, Россия, Украина, Гленн Дизен, Владимир Зеленский, Москва, Рустем Умеров, НАТО
"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России

Дизен: НАТО необходимо срочно договориться с Россией, пока условия не стали хуже

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Североатлантическому альянсу нужно немедленно договориться с Россией, пока условия для него не стали хуже, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже", — указал он.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
20 июля, 16:21
Эксперт также отметил, что Россия одолевает украинских военных с помощью беспилотников.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил Москве провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости эту информацию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
СМИ рассказали, какой "сюрприз" получила Украина от своих союзников
20 июля, 13:48
 
В миреРоссияУкраинаГленн ДизенВладимир ЗеленскийМоскваРустем УмеровНАТО
 
 
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