https://ria.ru/20250721/prizyv-2030415073.html

"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России

"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 21.07.2025

"Уже сегодня". На Западе выступили со срочным призывом по России

Североатлантическому альянсу нужно немедленно договориться с Россией, пока условия для него не стали хуже, предупредил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:48:00+03:00

2025-07-21T14:48:00+03:00

2025-07-21T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Североатлантическому альянсу нужно немедленно договориться с Россией, пока условия для него не стали хуже, предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже", — указал он.Эксперт также отметил, что Россия одолевает украинских военных с помощью беспилотников.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил Москве провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости эту информацию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250720/putin-2030279913.html

https://ria.ru/20250720/syurpriz-2030263549.html

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