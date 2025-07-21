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Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии
Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 21.07.2025
Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии
Суд в Москве приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к 7 годам колонии за мошенничество, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:29:00+03:00
2025-07-21T12:29:00+03:00
2025-07-21T13:01:00+03:00
москва
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к 7 годам колонии за мошенничество, сообщила столичная прокуратура. "С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Спиридонова приговорена к 7 годам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Суд также лишил Спиридонову права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Спиридонова на протяжении следствия и суда находилась под домашним арестом. Спиридонова, по данным прокуратуры, "под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 миллионов рублей", при этом взятые на себя обязательства не выполнила, деньги не вернула.
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москва, общество
Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии
Владелицу бренда Darvol Дарью Спиридонову приговорили к 7 годам колонии