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В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погибла семья - РИА Новости, 21.07.2025
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11:48 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/prigovor-2030379369.html
В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погибла семья
В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погибла семья - РИА Новости, 21.07.2025
В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погибла семья
Суд назначил 4,5 лет колонии-поселения водителю, по вине которого в ДТП на автодороге в Челябинской области погибла семья – супруги и двое детей, а третий... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:48:00+03:00
2025-07-21T11:48:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Суд назначил 4,5 лет колонии-поселения водителю, по вине которого в ДТП на автодороге в Челябинской области погибла семья – супруги и двое детей, а третий ребенок пострадал, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 4 марта 2024 года днем обвиняемый на автомобиле Hyundai Santa Fe на автодороге "город Усть-Катав – Орловка Катав-Ивановского муниципального района" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-21102". В ДТП погибли супруги и двое детей, ехавшие в "ВАЗ". Третий ребенок в "ВАЗ" получил травмы. "Сегодня Катав-Ивановский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя г. Усть-Катав… С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении. Он взят под стражу в зале суда, поясняется в сообщении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), отмечается в сообщении. Пресс-центр уточняет, что прокуратура даст оценку законности вынесенного приговора.
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происшествия, усть-катав, челябинская область, россия
Происшествия, Усть-Катав, Челябинская область, Россия
В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погибла семья

Водителю, по вине которого в ДТП на Урале погибла семья, дали 4,5 года колонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Суд назначил 4,5 лет колонии-поселения водителю, по вине которого в ДТП на автодороге в Челябинской области погибла семья – супруги и двое детей, а третий ребенок пострадал, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 4 марта 2024 года днем обвиняемый на автомобиле Hyundai Santa Fe на автодороге "город Усть-Катав – Орловка Катав-Ивановского муниципального района" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-21102". В ДТП погибли супруги и двое детей, ехавшие в "ВАЗ". Третий ребенок в "ВАЗ" получил травмы.
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Он взят под стражу в зале суда, поясняется в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), отмечается в сообщении.
Пресс-центр уточняет, что прокуратура даст оценку законности вынесенного приговора.
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