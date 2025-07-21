https://ria.ru/20250721/prigovor-2030374660.html
В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Испании, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:20:00+03:00
2025-07-21T11:20:00+03:00
2025-07-21T11:20:00+03:00
донецкая народная республика
россия
испания
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Испании, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего подданного Королевства Испании Давида Фернандеса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Фернандеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что весной 2022 года Фернандес прибыл на Украину, где вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ в качестве наемника. После реорганизации он перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка. После этого, вплоть до апреля 2025 года, наемник принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что получил более 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html
донецкая народная республика
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, испания, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Испания, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ Фернандеса к 14 годам