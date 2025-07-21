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В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ

В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025

В ДНР заочно осудили наемника из Испании, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Испании, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Испании, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего подданного Королевства Испании Давида Фернандеса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Фернандеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что весной 2022 года Фернандес прибыл на Украину, где вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ в качестве наемника. После реорганизации он перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка. После этого, вплоть до апреля 2025 года, наемник принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что получил более 3 миллионов рублей.

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донецкая народная республика, россия, испания, вооруженные силы украины, происшествия