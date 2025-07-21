https://ria.ru/20250721/prigovor--2030409980.html
Суд утвердил заочный приговор британскому наемнику Моше
Суд утвердил заочный приговор британскому наемнику Моше - РИА Новости, 21.07.2025
Суд утвердил заочный приговор британскому наемнику Моше
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие в качестве... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:26:00+03:00
2025-07-21T14:26:00+03:00
2025-07-21T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказали в суде. Британец заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Ранее Мосгорсуд заочно приговорил его к шести годам колонии по обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Ему грозило от 7 до 15 лет лишения свободы. Как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250721/prigovor-2030374660.html
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россия, украина, великобритания, московский городской суд
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Московский городской суд
Суд утвердил заочный приговор британскому наемнику Моше
Апелляционный суд утвердил заочный приговор британскому наемнику Моше