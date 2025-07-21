https://ria.ru/20250721/presledovanie-2030437042.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" попросили прекратить их преследование

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" попросили прекратить их преследование - РИА Новости, 21.07.2025

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" попросили прекратить их преследование

Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" попросили 2-й Западный окружной военный суд прекратить их уголовное преследование, говорится в судебных... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:15:00+03:00

2025-07-21T16:15:00+03:00

2025-07-21T16:15:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" попросили 2-й Западный окружной военный суд прекратить их уголовное преследование, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемые заявили следующие ходатайства... Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. - о прекращении уголовного преследования", - указано в материалах. Сегодня суд в закрытом режиме проведет предварительное слушание по этому делу. На скамье подсудимых 19 человек. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250721/novosibirsk-2030401171.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл