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В Челябинске задержали предправления банка "Снежинский"

В Челябинске задержали предправления банка "Снежинский" - РИА Новости, 21.07.2025

В Челябинске задержали предправления банка "Снежинский"

Председатель правления банка "Снежинский" в Челябинской области Федор Богданчиков задержан по подозрению в коммерческом подкупе и хищении более 1 миллиарда... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:40:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Председатель правления банка "Снежинский" в Челябинской области Федор Богданчиков задержан по подозрению в коммерческом подкупе и хищении более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "ФСБ задержан председатель правления банка "Снежинский" по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 миллиарда рублей у АО "Банк ДОМ.РФ", - сказал собеседник. По данным правоохранителей, Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в "ДОМ.РФ" документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей, предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 миллионов рублей. "В понедельник по месту жительства и работы Богданчикова прошли обыски и иные следственные действия. Председатель правления банка задержан. СКР по региону в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте", - отметил собеседник. Также, по его словам, Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств АО "Банк ДОМ.РФ". Он напомнил, что в банке "Снежинский", основным акционером которого является бывший замгубернатора Челябинской области Игорь Сербинов, в 2025 году проводились комиссией Центробанка России контрольно-надзорные мероприятия, по которым решение еще не принято. В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.

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происшествия, челябинская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинск