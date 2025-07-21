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Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске ликвидировали

Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске ликвидировали - РИА Новости, 21.07.2025

Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске ликвидировали

Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске полностью ликвидирован, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:06:00+03:00

2025-07-21T21:06:00+03:00

2025-07-21T21:11:00+03:00

россия

происшествия

новороссийск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске полностью ликвидирован, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске. Причиной пожара, по данным прокуратуры края, стал хлопок бытового газа. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что в пожаре погиб пожилой мужчина 1929 года рождения. На месте инцидента веден локальный режим ЧС."В 18.07 пожар в многоквартирном жилом доме на Анапском шоссе в Новороссийске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ГУМЧС .К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 20 человек и 8 единиц техники, добавили в ведомстве. Следственный комитет по Краснодарскому краю ведет проверку.

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030337550.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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россия, происшествия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)