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В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина - РИА Новости, 21.07.2025
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19:06 21.07.2025 (обновлено: 19:15 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина - РИА Новости, 21.07.2025
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Пожилой мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Новороссийске, на месте инцидента введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:06:00+03:00
2025-07-21T19:15:00+03:00
новороссийск
происшествия
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Новороссийске, на месте инцидента введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко в официальном Telegram-канале."Сегодня на Анапском шоссе произошёл взрыв в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием кровли. Взрывной волной выбило окна и остекление подъезда.… Введён локальный режим ЧС… К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения", - написал Кравченко в Telegram-канале.Жильцам поврежденных квартир, как сообщил мэр города, предоставят временное размещение в гостинице "Новороссийск". Жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, окажут материальную и финансовую помощь. На месте работают правоохранительные органы, ведется проверка для установления причин происшествия."Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил мэр.В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Эвакуировано 25 человек. Открытое горение ликвидировано в 16.10.ГУМВД сообщало о перекрытии участка Анапского шоссе после пожара, на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели, территорию оцепляли силы ДПС ОГИБДД и Росгвардии. Сейчас участок дороги открыт. Причиной пожара, по данным прокуратуры края, оказался хлопок бытового газа.
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новороссийск, происшествия, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Новороссийск, Происшествия, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

При пожаре в многоэтажке в Новороссийске погиб пенсионер, введен режим ЧС

© Фото : МЦУ НовороссийскПожарная машина на месте пожара в Новороссийске
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : МЦУ Новороссийск
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Новороссийске, на месте инцидента введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко в официальном Telegram-канале.
"Сегодня на Анапском шоссе произошёл взрыв в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием кровли. Взрывной волной выбило окна и остекление подъезда.… Введён локальный режим ЧС… К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Жильцам поврежденных квартир, как сообщил мэр города, предоставят временное размещение в гостинице "Новороссийск". Жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, окажут материальную и финансовую помощь. На месте работают правоохранительные органы, ведется проверка для установления причин происшествия.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил мэр.
В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Эвакуировано 25 человек. Открытое горение ликвидировано в 16.10.
ГУМВД сообщало о перекрытии участка Анапского шоссе после пожара, на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели, территорию оцепляли силы ДПС ОГИБДД и Росгвардии. Сейчас участок дороги открыт. Причиной пожара, по данным прокуратуры края, оказался хлопок бытового газа.
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НовороссийскПроисшествияАндрей Кравченко (государственный служащий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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