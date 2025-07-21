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В Забайкалье тушат восемь лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2025
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10:33 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030363817.html
В Забайкалье тушат восемь лесных пожаров
В Забайкалье тушат восемь лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2025
В Забайкалье тушат восемь лесных пожаров
Восемь природных пожаров на общей площади 74 гектара тушат в Забайкальском крае, из них локализованы два возгорания на 14 гектарах, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:33:00+03:00
2025-07-21T10:33:00+03:00
забайкальский край
петровск-забайкальский
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Восемь природных пожаров на общей площади 74 гектара тушат в Забайкальском крае, из них локализованы два возгорания на 14 гектарах, сообщило в понедельник в своём Тelegram-канале минприроды региона. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров. "На территории лесного фонда Красночикойского и Петровск-Забайкальского округов локализовано два пожара на площади 14 гектаров. Действуют шесть пожаров в Красночикойском округе. Причинами возгораний во всех случаях стал грозовой фактор. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 74 гектара", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 124 лесных пожарных и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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забайкальский край, петровск-забайкальский, происшествия
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский, Происшествия
В Забайкалье тушат восемь лесных пожаров

Восемь лесных пожаров на площади 74 га тушат в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Восемь природных пожаров на общей площади 74 гектара тушат в Забайкальском крае, из них локализованы два возгорания на 14 гектарах, сообщило в понедельник в своём Тelegram-канале минприроды региона.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
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"На территории лесного фонда Красночикойского и Петровск-Забайкальского округов локализовано два пожара на площади 14 гектаров. Действуют шесть пожаров в Красночикойском округе. Причинами возгораний во всех случаях стал грозовой фактор. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 74 гектара", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 124 лесных пожарных и 17 единиц техники.
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