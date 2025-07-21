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Из-за пожара на станции в Ростовской области задерживаются 26 поездов
Из-за пожара на станции в Ростовской области задерживаются 26 поездов - РИА Новости, 21.07.2025
Из-за пожара на станции в Ростовской области задерживаются 26 поездов
Из-за атаки беспилотников на Ростовскую область произошел сбой графика движения 26 пассажирских поездов, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:48:00+03:00
2025-07-21T06:48:00+03:00
2025-07-21T10:35:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Из-за атаки беспилотников на Ростовскую область произошел сбой графика движения 26 пассажирских поездов, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги. "В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд", — говорится в публикации.Сейчас составы двигаются со сниженной скоростью. Ранее в ночь с воскресенья на понедельник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков дронов возникли пожары как на станции Каменоломни, так и в самом поселке. Пострадавших, по предварительным данным, нет.В субботу из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области были задержаны 132 пассажирских поезда.
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происшествия, ростовская область, северо-кавказская железная дорога, юрий слюсарь , россия
Происшествия, Ростовская область, Северо-Кавказская железная дорога, Юрий Слюсарь , Россия
Из-за пожара на станции в Ростовской области задерживаются 26 поездов
Падение БПЛА в Ростовской области привело к задержке 26 поездов