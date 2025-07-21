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При пожаре в селе Оренбургской области погибли пять человек
При пожаре в селе Оренбургской области погибли пять человек - РИА Новости, 21.07.2025
При пожаре в селе Оренбургской области погибли пять человек
Пять человек стали жертвами пожара в селе Песчаное Оренбургской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:03:00+03:00
2025-07-21T06:03:00+03:00
2025-07-21T16:47:00+03:00
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Пять человек стали жертвами пожара в селе Песчаное Оренбургской области, сообщил региональный главк МЧС. "Погибли пять человек. К тушению пожара привлечены 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и шесть единиц техники", — говорится в релизе. Пожар в селе Песчаное Илекского района начался около двух часов ночи по местному времени. Сгорело строение площадью 120 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 5:48. В МЧС уточнили, что это произошло на территории животноводческой фермы. Тела погибших обнаружили при тушении, их личности устанавливают. Предположительная причина возгорания — неосторожность при курении.
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происшествия, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в селе Оренбургской области погибли пять человек
При пожаре в строении в оренбургском селе Песчаное погибли пять человек