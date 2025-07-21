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В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала

В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала - РИА Новости, 21.07.2025

В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала

Крыша железнодорожного вокзала загорелась в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:19:00+03:00

2025-07-21T01:19:00+03:00

2025-07-21T10:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

октябрьский район

новошахтинск

юрий слюсарь

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Крыша железнодорожного вокзала загорелась в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.По словам Слюсаря, Ростовская область подверглась воздушной атаке, БПЛА сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске."Из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала", — написал он.Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек. По предварительным данным, пострадавших нет.В Каменоломнях в результате налета также загорелся цветочный магазин, пожар тушат спасатели.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250720/opasnost-2030316647.html

ростовская область

октябрьский район

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ростовская область, происшествия, октябрьский район, новошахтинск, юрий слюсарь