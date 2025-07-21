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В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 21.07.2025 (обновлено: 10:34 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030323724.html
В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала
В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала - РИА Новости, 21.07.2025
В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала
Крыша железнодорожного вокзала загорелась в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:19:00+03:00
2025-07-21T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
октябрьский район
новошахтинск
юрий слюсарь
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Крыша железнодорожного вокзала загорелась в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.По словам Слюсаря, Ростовская область подверглась воздушной атаке, БПЛА сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.&quot;Из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала&quot;, — написал он.Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек. По предварительным данным, пострадавших нет.В Каменоломнях в результате налета также загорелся цветочный магазин, пожар тушат спасатели.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/opasnost-2030316647.html
ростовская область
октябрьский район
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ростовская область, происшествия, октябрьский район, новошахтинск, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Октябрьский район, Новошахтинск, Юрий Слюсарь
В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала

Слюсарь: в Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

© Фото : соцсетиЖелезнодорожный вокзал в поселке Каменоломни Ростовской области после атаки БПЛА
Железнодорожный вокзал в поселке Каменоломни Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : соцсети
Железнодорожный вокзал в поселке Каменоломни Ростовской области после атаки БПЛА
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Крыша железнодорожного вокзала загорелась в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
По словам Слюсаря, Ростовская область подверглась воздушной атаке, БПЛА сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
«

"Из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала", — написал он.

Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Каменоломнях в результате налета также загорелся цветочный магазин, пожар тушат спасатели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияОктябрьский районНовошахтинскЮрий Слюсарь
 
 
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