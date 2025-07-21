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На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа - РИА Новости, 21.07.2025
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа
Торгово-развлекательный комплекс "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу до конца понедельника из-за потопа, сообщили РИА Новости в торговом центре. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:53:00+03:00
2025-07-21T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Торгово-развлекательный комплекс "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу до конца понедельника из-за потопа, сообщили РИА Новости в торговом центре. "Торговый центр до конца рабочего дня по техническим причинам не работает... Потому что с крыши капает... сильно", - сказала собеседница агентства. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра - это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный.
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происшествия, москва, евгений тишковец
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа
ТЦ "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу из-за потопа