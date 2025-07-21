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На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа - РИА Новости, 21.07.2025
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13:53 21.07.2025 (обновлено: 13:54 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/potop-2030403777.html
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа - РИА Новости, 21.07.2025
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа
Торгово-развлекательный комплекс "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу до конца понедельника из-за потопа, сообщили РИА Новости в торговом центре. РИА Новости, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Торгово-развлекательный комплекс "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу до конца понедельника из-за потопа, сообщили РИА Новости в торговом центре. "Торговый центр до конца рабочего дня по техническим причинам не работает... Потому что с крыши капает... сильно", - сказала собеседница агентства. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра - это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный.
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происшествия, москва, евгений тишковец
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец
На северо-западе Москвы закрыли ТЦ из-за потопа

ТЦ "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу из-за потопа

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Торгово-развлекательный комплекс "Щука" на северо-западе Москвы остановил работу до конца понедельника из-за потопа, сообщили РИА Новости в торговом центре.
"Торговый центр до конца рабочего дня по техническим причинам не работает... Потому что с крыши капает... сильно", - сказала собеседница агентства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра - это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков
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