https://ria.ru/20250721/poteri-2030335536.html

Во Франции разоблачили жуткую ложь Зеленского об СВО

Во Франции разоблачили жуткую ложь Зеленского об СВО - РИА Новости, 21.07.2025

Во Франции разоблачили жуткую ложь Зеленского об СВО

Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших боевиков ВСУ, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:13:00+03:00

2025-07-21T06:13:00+03:00

2025-07-21T06:13:00+03:00

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украина

владимир зеленский

львов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших боевиков ВСУ, пишет французская газета Le Monde."В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о "десятках тысяч", пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян. Число погибших, несомненно, гораздо больше", — говорится в публикации.Издание отмечает, что на Украине заканчивается места на кладбищах и местным властям приходится искать новые территории, чтобы переоборудовать их под захоронения. Так, например, во Львове разрабатывают проект реконструкции исторического кладбища Марсово поле, чтобы расширить территорию под захоронения.В феврале 2024 года на заседании ведомственной коллегии Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, заявлял, что украинские войска в среднем теряют более 800 человек в сутки, а с момента начала СВО лишились свыше 444 тысяч военных.В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщал, что украинские военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях ВСУ.В декабре Зеленский заявил, что генштаб украинской армии попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Седьмого февраля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации местных СМИ, украинцы даже избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030330582.html

https://ria.ru/20250718/prigovor-2029888406.html

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в мире, украина, владимир зеленский, львов, вооруженные силы украины