Посол назвал обвинения Канады в адрес российских хакеров хайпом
Посол Степанов: Оттава демонизирует Россию, раздувая миф о хакерах
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее канадский министр иностранных дел Анита Ананд, министр обороны Дэвид Макгинти и министр общественной безопасности Гэри Анандасангари обвинили Москву в "злонамеренной киберактивности, направленной против Соединённого Королевства, других союзников и Украины".
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В ответ российское посольство отметило, что Оттава предпочла опубликовать "громкое заявление", не подкреплённое доказательствами.
"Либеральный кабинет уже давно воображает всемогущих российских хакеров. Оттава ими просто одержима. Очередная партия обвинений - банальный хайп, снова без фактов. Это всего лишь элемент политического курса на демонизацию России", - заявил Степанов.
"Как будто бывшая метрополия не в состоянии сама выразить свое мнение", - добавил посол.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.