https://ria.ru/20250721/posol-2030447574.html

Посол назвал обвинения Канады в адрес российских хакеров хайпом

Посол назвал обвинения Канады в адрес российских хакеров хайпом - РИА Новости, 21.07.2025

Посол назвал обвинения Канады в адрес российских хакеров хайпом

Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:55:00+03:00

2025-07-21T16:55:00+03:00

2025-07-21T16:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Ранее канадский министр иностранных дел Анита Ананд, министр обороны Дэвид Макгинти и министр общественной безопасности Гэри Анандасангари обвинили Москву в "злонамеренной киберактивности, направленной против Соединённого Королевства, других союзников и Украины". В ответ российское посольство отметило, что Оттава предпочла опубликовать "громкое заявление", не подкреплённое доказательствами. "Либеральный кабинет уже давно воображает всемогущих российских хакеров. Оттава ими просто одержима. Очередная партия обвинений - банальный хайп, снова без фактов. Это всего лишь элемент политического курса на демонизацию России", - заявил Степанов. По его словам, в Москве с иронией воспринимают заявления Канады, выступающей в защиту Лондона. "Как будто бывшая метрополия не в состоянии сама выразить свое мнение", - добавил посол. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

https://ria.ru/20250716/polsha-2029569164.html

https://ria.ru/20250717/germanija-2029585881.html

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в мире, россия, москва, оттава, олег степанов, анита ананд, дмитрий песков