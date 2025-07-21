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Италия подчиняет культурную политику требованиям мигрантов, заявил посол - РИА Новости, 21.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:45 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/posol-2030414320.html
Италия подчиняет культурную политику требованиям мигрантов, заявил посол
Италия подчиняет культурную политику требованиям мигрантов, заявил посол - РИА Новости, 21.07.2025
Италия подчиняет культурную политику требованиям мигрантов, заявил посол
Правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции, заявил посол России в Риме Алексей... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:45:00+03:00
2025-07-21T14:45:00+03:00
культура
италия
россия
рим
валерий гергиев
алексей парамонов
мариинский театр
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева. "Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции", - заявил Парамонов, слова которого привело посольство. Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты. "Те, кто думает, что отмена концерта Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются. Наша страна суверенна и самодостаточна во всем, в том числе и в сфере культуры. Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет и дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех, кто своим талантом, профессионализмом и искренностью несет в мир прекрасное и вечное", - сказал посол. Парамонов обратил внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры. По его словам, вклад Гергиева в развитие культурных связей между Россией и Италией поистине уникален и является неоспоримым фактом. Концерт c участием российского дирижера, добавил посол, мог бы стать важным объединяющим и вдохновляющим событием в сфере культуры и общественной жизни Италии, настоящим торжеством ценностей гуманизма и мира. "Не хотелось бы думать, что своими действиями римский истеблишмент опроверг самого себя и показал свое истинное отношение к т.н. "культуре отмены", готовность "перейти рубикон" и полностью отказаться от культурных связей с Россией", - заявил глава дипмиссии.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011269707.html
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италия, россия, рим, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр
Культура, Италия, Россия, Рим, Валерий Гергиев, Алексей Парамонов, Мариинский театр
Италия подчиняет культурную политику требованиям мигрантов, заявил посол

Посол Парамонов: Италия подчиняет культуру требованиям украинских мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Парамонов
Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Парамонов. Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева.
"Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции", - заявил Парамонов, слова которого привело посольство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Италии думают о защите режима Зеленского, заявило посольство России
15 апреля, 01:04
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты.
"Те, кто думает, что отмена концерта Гергиева нанесет ущерб России, глубоко ошибаются. Наша страна суверенна и самодостаточна во всем, в том числе и в сфере культуры. Скорее будет нанесен ущерб самой Италии, которая таким образом подрывает свой авторитет и дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех, кто своим талантом, профессионализмом и искренностью несет в мир прекрасное и вечное", - сказал посол.
Парамонов обратил внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры.
По его словам, вклад Гергиева в развитие культурных связей между Россией и Италией поистине уникален и является неоспоримым фактом. Концерт c участием российского дирижера, добавил посол, мог бы стать важным объединяющим и вдохновляющим событием в сфере культуры и общественной жизни Италии, настоящим торжеством ценностей гуманизма и мира.
"Не хотелось бы думать, что своими действиями римский истеблишмент опроверг самого себя и показал свое истинное отношение к т.н. "культуре отмены", готовность "перейти рубикон" и полностью отказаться от культурных связей с Россией", - заявил глава дипмиссии.
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева
16 июля, 12:54
 
КультураИталияРоссияРимВалерий ГергиевАлексей ПарамоновМариинский театр
 
 
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