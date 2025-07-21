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Bloomberg: в G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам

Bloomberg: в G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам - РИА Новости, 21.07.2025

Bloomberg: в G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам

Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах из-за сложности ведения множества торговых войн одновременно, но ожидают,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министры финансов стран G20 наблюдают смягчение позиции США в переговорах о пошлинах из-за сложности ведения множества торговых войн одновременно, но ожидают, что со временем потребуется создание более крупной торговой коалиции, чтобы дать отпор Вашингтону, передает агентство Блумберг. "Один министр сообщил, что они наблюдают смягчение позиции США в переговорах, возможно, из-за трудностей, с которыми сталкивается Белый дом, ведя так много торговых войн одновременно... Другой министр сказал, что, по их мнению, независимо от того, что произойдет к 1 августа, этот вопрос вряд ли будет закрыт окончательно. Они (министры - ред.) говорят, что со временем, возможно, потребуется создать более крупные коалиции для более конфронтационного противостояния с администрацией", - пишет агентство. Журналист Блумберг подчеркивает, что по итогам интервью с министрами блока получил сигнал о том, что "если американцы больше не заинтересованы в открытой глобальной торговой системе, вечеринка продолжится без них". Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://ria.ru/20250708/ekonomika-2027872923.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, большая двадцатка