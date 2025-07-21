Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/poshliny-2030434662.html
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:05:00+03:00
2025-07-21T16:05:00+03:00
в мире
россия
сша
скотт бессент
дональд трамп
министерство финансов сша
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. "Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы", — сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о будущих санкциях против России. Министр также сказал, что президент США Дональд Трамп изменил дискуссию вокруг пошлин, и что даже сенат теперь считает, что пошлины могут быть инструментом санкционной политики. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250721/tramp-2030365827.html
https://ria.ru/20250721/tupik-2030384832.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, скотт бессент, дональд трамп, министерство финансов сша, европа, евросоюз
В мире, Россия, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Министерство финансов США, Европа, Евросоюз
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России

Глава Минфина США Бессент призвал ЕС присоединиться к пошлинам США против России

© AP Photo / Ben CurtisСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России.
"Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы", — сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о будущих санкциях против России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России
Вчера, 10:48
Министр также сказал, что президент США Дональд Трамп изменил дискуссию вокруг пошлин, и что даже сенат теперь считает, что пошлины могут быть инструментом санкционной политики.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Bloomberg: ЕС готов согласиться на невыгодную сделку с США по пошлинам
Вчера, 12:16
 
В миреРоссияСШАСкотт БессентДональд ТрампМинистерство финансов СШАЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала