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Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:05:00+03:00
2025-07-21T16:05:00+03:00
2025-07-21T16:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. "Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы", — сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о будущих санкциях против России. Министр также сказал, что президент США Дональд Трамп изменил дискуссию вокруг пошлин, и что даже сенат теперь считает, что пошлины могут быть инструментом санкционной политики. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, сша, скотт бессент, дональд трамп, министерство финансов сша, европа, евросоюз
В мире, Россия, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Министерство финансов США, Европа, Евросоюз
Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
Глава Минфина США Бессент призвал ЕС присоединиться к пошлинам США против России