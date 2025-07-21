Трамп довел США до зависимости от России, пишет WP
WP: из-за пошлин Трампа США стали больше зависеть от импорта удобрений из России
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Из-за тарифной политики президента Дональда Трампа США стали более зависимыми от поставок удобрений из России, пишет газета Washington Post.
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"Введенные на сегодняшний день пошлины также имели некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия. Например, США теперь больше зависят от России в поставках карбамида — распространенного удобрения, используемого для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис", — говорится в публикации.
На прошлой неделе Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Неясно, коснутся ли тарифы удобрений напрямую, однако сама неопределенность, как отметила на прошлой неделе New York Times, уже привела к росту затрат в отрасли.
В связи с этим, по информации NYT, работники американской сельскохозяйственной промышленности готовятся к убыткам.
Газета также указала, что в 2024 году США импортировали удобрения из России на сумму 1,3 миллиарда долларов, преимущественно карбамид и карбамидно-аммиачную селитру. Они критически важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Введение таких высоких пошлин может серьезно увеличить расходы фермеров, которые и так "находятся в тяжелой финансовой ситуации" из-за низких цен на сельхозпродукцию.
Торговые пошлины Трампа
После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.