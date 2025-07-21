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Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года
Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года - РИА Новости, 21.07.2025
Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года
Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года, в Московском регионе местами выпало рекордное количество осадков, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:59:00+03:00
2025-07-21T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года, в Московском регионе местами выпало рекордное количество осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 миллиметра и принадлежал 2000 году", — рассказала Позднякова.За период с 9:00 до 12:00 21 июля в столице выпало: Синоптик отметила, что в Коломне, где только за ночь выпало 66 миллиметров дождя, суточный рекорд по осадкам уже перекрыт. Он принадлежал 2013 году и составлял 28 миллиметров. Об окончательных цифрах по Москве и области можно будет узнать после 21:00.Ранее Позднякова уточняла, что к утру 21 июля месячная норма по осадкам в Москве была выполнена, а по области даже перевыполнена.
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москва, татьяна позднякова, общество, россия, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Общество, Россия, Погода
Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года
Синоптик Позднякова: 21 июля стало самым дождливым в Москве с 1879 года