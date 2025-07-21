https://ria.ru/20250721/polsha-2030447948.html
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке - РИА Новости, 21.07.2025
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке
На северо-западе Польши нашли одно из крупнейших месторождений нефти и природного газа за последние десять лет, сообщает TVP 3 со ссылкой на канадскую компанию... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:57:00+03:00
2025-07-21T16:57:00+03:00
2025-07-21T18:15:00+03:00
в мире
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балтийское море
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На северо-западе Польши нашли одно из крупнейших месторождений нефти и природного газа за последние десять лет, сообщает TVP 3 со ссылкой на канадскую компанию Central European Petroleum."Это одно из крупнейших открытий такого рода в Европе за последнее десятилетие", — говорится в публикации.Отмечается, что в месторождении в Балтийском море неподалеку от польского города Свиноустья обнаружили 22 миллиона тонн сырой нефти и пять миллиардов кубометров газа товарного качества, а общее количество энергоносителей может превышать 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.В материале подчеркнули, что находка может значительно повлиять на энергобезопасность Польши.
https://ria.ru/20230822/mestorozhdenie-1891476309.html
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в мире, польша, европа, балтийское море
В мире, Польша, Европа, Балтийское море
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке
TVP 3: в Польше нашли одно из крупнейших месторождений нефти и газа