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"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке - РИА Новости, 21.07.2025
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16:57 21.07.2025 (обновлено: 18:15 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/polsha-2030447948.html
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке - РИА Новости, 21.07.2025
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке
На северо-западе Польши нашли одно из крупнейших месторождений нефти и природного газа за последние десять лет, сообщает TVP 3 со ссылкой на канадскую компанию... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:57:00+03:00
2025-07-21T18:15:00+03:00
в мире
польша
европа
балтийское море
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На северо-западе Польши нашли одно из крупнейших месторождений нефти и природного газа за последние десять лет, сообщает TVP 3 со ссылкой на канадскую компанию Central European Petroleum."Это одно из крупнейших открытий такого рода в Европе за последнее десятилетие", — говорится в публикации.Отмечается, что в месторождении в Балтийском море неподалеку от польского города Свиноустья обнаружили 22 миллиона тонн сырой нефти и пять миллиардов кубометров газа товарного качества, а общее количество энергоносителей может превышать 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.В материале подчеркнули, что находка может значительно повлиять на энергобезопасность Польши.
https://ria.ru/20230822/mestorozhdenie-1891476309.html
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в мире, польша, европа, балтийское море
В мире, Польша, Европа, Балтийское море
"Одно из крупнейших". В Польше сообщили о неожиданной находке

TVP 3: в Польше нашли одно из крупнейших месторождений нефти и газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
Здание государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На северо-западе Польши нашли одно из крупнейших месторождений нефти и природного газа за последние десять лет, сообщает TVP 3 со ссылкой на канадскую компанию Central European Petroleum.
«
"Это одно из крупнейших открытий такого рода в Европе за последнее десятилетие", — говорится в публикации.
Отмечается, что в месторождении в Балтийском море неподалеку от польского города Свиноустья обнаружили 22 миллиона тонн сырой нефти и пять миллиардов кубометров газа товарного качества, а общее количество энергоносителей может превышать 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.
В материале подчеркнули, что находка может значительно повлиять на энергобезопасность Польши.
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