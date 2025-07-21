https://ria.ru/20250721/polsha-2030331758.html

Польскую авиацию подняли из-за предполагаемой активности России на Украине

Польскую авиацию подняли из-за предполагаемой активности России на Украине - РИА Новости, 21.07.2025

Польскую авиацию подняли из-за предполагаемой активности России на Украине

Польские ВВС подняли в воздух истребители якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщило оперативное командование родов войск Вооруженных сил... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T04:23:00+03:00

2025-07-21T04:23:00+03:00

2025-07-21T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Польские ВВС подняли в воздух истребители якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщило оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши в соцсети X. "Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", — говорится в публикации. Польские военные утверждают, что обеспечивают безопасность на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — добавили они. Через несколько часов самолеты вернулись на аэродромы, не зафиксировав нарушений воздушного пространства Польши.В Москве не раз подчеркивали, что российские боевые самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250716/polsha-2029569164.html

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