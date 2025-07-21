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Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ
Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025
Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ
В Великобритании протестующие против нелегальной миграции закидали полицейские автомобили бутылками и дымовыми шашками, пишет газета Evening Standard. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:39:00+03:00
2025-07-21T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Великобритании протестующие против нелегальной миграции закидали полицейские автомобили бутылками и дымовыми шашками, пишет газета Evening Standard. "Бутылки и дымовые шашки летели в полицейские автомобили в ходе третьего протеста перед отелем в Эссексе, где, как предполагается, размещены просители убежища", — говорится в публикации. Акция проходила накануне вечером в городе Эппинг. Там собрались более сотни человек, которые жгли синие и красные файеры и держали плакаты с призывами депортировать преступников-иностранцев. Полиция задержала шесть человек и заявила, что у нее есть план по обеспечению безопасности, а тем, кто скрывает лица масками, тоже грозит арест. Протесты в Эппинге проходят на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании девочки. На акции 17 июля митингующие устроили стычки с полицейскими, которых забрасывали камнями и яйцами. Тогда задержали трех человек.
https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html
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великобритания, эссекс, в мире
Великобритания, Эссекс, В мире
Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ
Протестующие в Британии закидали полицию бутылками на акции против мигрантов