https://ria.ru/20250721/politsiya-2030344701.html

Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ

Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025

Протестующие в Британии закидали полицию бутылками, пишут СМИ

В Великобритании протестующие против нелегальной миграции закидали полицейские автомобили бутылками и дымовыми шашками, пишет газета Evening Standard. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:39:00+03:00

2025-07-21T08:39:00+03:00

2025-07-21T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Великобритании протестующие против нелегальной миграции закидали полицейские автомобили бутылками и дымовыми шашками, пишет газета Evening Standard. "Бутылки и дымовые шашки летели в полицейские автомобили в ходе третьего протеста перед отелем в Эссексе, где, как предполагается, размещены просители убежища", — говорится в публикации. Акция проходила накануне вечером в городе Эппинг. Там собрались более сотни человек, которые жгли синие и красные файеры и держали плакаты с призывами депортировать преступников-иностранцев. Полиция задержала шесть человек и заявила, что у нее есть план по обеспечению безопасности, а тем, кто скрывает лица масками, тоже грозит арест. Протесты в Эппинге проходят на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании девочки. На акции 17 июля митингующие устроили стычки с полицейскими, которых забрасывали камнями и яйцами. Тогда задержали трех человек.

https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html

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