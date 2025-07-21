https://ria.ru/20250721/politsiya--2030420522.html

Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах

Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах - РИА Новости, 21.07.2025

Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах

Сотрудники МВД Чувашии пресекли деятельность вебкам-студии в Чебоксарах и задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:54:00+03:00

2025-07-21T14:54:00+03:00

2025-07-21T14:54:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД Чувашии пресекли деятельность вебкам-студии в Чебоксарах и задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и распространении в интернете порнографического видео, сообщается в Telegram-канале МВД республики. Предварительно установлено, что, начиная с конца 2023 года, 31-летний житель Чебоксар, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, организовал деятельность студии в съёмной квартире. Девушек он находил на сайтах знакомств и в мессенджерах или приглашал на собеседование прямо на улице. Специфику работы они узнавали непосредственно при личной встрече. "В общей сложности в качестве моделей согласились работать семь девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Так называемые вебкамщицы проводили видеосеансы и за оплату выполняли интимные пожелания клиентов. Получали они за свою работу не более 20% от сумм, поступавших от распространения видео с их участием", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире-студии и по месту проживания мужчины полицейские обнаружили и изъяли видеооборудование, компьютеры, специальные предметы и одежду, которые могли использоваться для создания запрещённого контента, видеозаписи трансляций и 250 тысяч рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). "Предполагаемому организатору незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его "работницы" отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250124/rossija-1995282157.html

https://ria.ru/20240717/tver-1960336417.html

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чебоксары, россия, общество