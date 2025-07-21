Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/politsiya--2030420522.html
Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах
Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах - РИА Новости, 21.07.2025
Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах
Сотрудники МВД Чувашии пресекли деятельность вебкам-студии в Чебоксарах и задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:54:00+03:00
2025-07-21T14:54:00+03:00
чебоксары
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД Чувашии пресекли деятельность вебкам-студии в Чебоксарах и задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и распространении в интернете порнографического видео, сообщается в Telegram-канале МВД республики. Предварительно установлено, что, начиная с конца 2023 года, 31-летний житель Чебоксар, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, организовал деятельность студии в съёмной квартире. Девушек он находил на сайтах знакомств и в мессенджерах или приглашал на собеседование прямо на улице. Специфику работы они узнавали непосредственно при личной встрече. "В общей сложности в качестве моделей согласились работать семь девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Так называемые вебкамщицы проводили видеосеансы и за оплату выполняли интимные пожелания клиентов. Получали они за свою работу не более 20% от сумм, поступавших от распространения видео с их участием", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире-студии и по месту проживания мужчины полицейские обнаружили и изъяли видеооборудование, компьютеры, специальные предметы и одежду, которые могли использоваться для создания запрещённого контента, видеозаписи трансляций и 250 тысяч рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). "Предполагаемому организатору незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его "работницы" отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250124/rossija-1995282157.html
https://ria.ru/20240717/tver-1960336417.html
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, россия, общество
Чебоксары, Россия, Общество
Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах

Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах и 7 вебкам-моделей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД Чувашии пресекли деятельность вебкам-студии в Чебоксарах и задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и распространении в интернете порнографического видео, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
Предварительно установлено, что, начиная с конца 2023 года, 31-летний житель Чебоксар, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, организовал деятельность студии в съёмной квартире. Девушек он находил на сайтах знакомств и в мессенджерах или приглашал на собеседование прямо на улице. Специфику работы они узнавали непосредственно при личной встрече.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В России накрыли сеть вебкам-студий
24 января, 11:19
"В общей сложности в качестве моделей согласились работать семь девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Так называемые вебкамщицы проводили видеосеансы и за оплату выполняли интимные пожелания клиентов. Получали они за свою работу не более 20% от сумм, поступавших от распространения видео с их участием", - говорится в сообщении.
В ходе обыска в квартире-студии и по месту проживания мужчины полицейские обнаружили и изъяли видеооборудование, компьютеры, специальные предметы и одежду, которые могли использоваться для создания запрещённого контента, видеозаписи трансляций и 250 тысяч рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).
"Предполагаемому организатору незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его "работницы" отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Твери арестовали организаторов вебкам-студии
17 июля 2024, 18:58
 
ЧебоксарыРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала