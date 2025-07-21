https://ria.ru/20250721/pogode--2030342543.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 21 июля, в Москве ожидаются дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 21.07.2025

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смоленск

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В понедельник, 21 июля, в Москве ожидаются дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Начало недели в Центральной России стартует с довольно ненастной и умеренно теплой погоды. Виной тому станет циклон с запада, центр которого будет раскручиваться над Смоленском. Это значит, что в понедельник в Москве и области будет преобладать пасмурная и довольно дождливая погода, местами с грозой", — рассказал он.Воздух прогреется до 19-22 градусов, что немного ниже климатической нормы. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, добавил специалист. Он отметил, что в столице выпадет около 15 литров дождевой воды на квадратный метр, а по области местами — до 20-25 миллиметров осадков при месячной норме 84 миллиметра. А всего за сутки — 33 миллиметра, или почти 40 процентов от месячной нормы.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

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москва, смоленск, евгений тишковец, общество